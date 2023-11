“I tifosi scrivono che vogliono la vittoria, vogliamo la stessa cosa”.

Domani sera (venerdì 10 Novembre) scenderanno in campo per la 12ma giornata di campionato Sassuolo e Salernitana. Un anticipo che Alessio Dionisi non ha esitato a definire di certo non piacevole per La difficoltà di allenarsi al meglio alla sfida essendo scesi in campo lunedì scorso.

In un momento come quello che sta attraversando la sua squadra ha precisato l’allenatore toscano:

“non dovresti vedere l’ora di rigiocare, al tempo stesso avresti anche bisogno di più tempo per preparare tatticamente la squadra, ma va bene così, meglio rigiocare per metterci alle spalle la partita di lunedì”.

A Dionisi è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che il suo collettivo sembra abbia bisogno di una vetrina per performare e a questa sollecitazione il mister ha risposto così:

“sarebbe più importante far punti con i tuoi competitors. Di certo non è semplice, altrimenti l’avremmo già risolta, ma da solo non posso risolverla, ho bisogno di tutti. Dobbiamo assumerci delle responsabilità, dobbiamo metterci in discussione”

Rispondendo sulla delicatezza della prossima sfida con la squadra guidata da Pippo Inzaghi, Dionisi ha ricordato che: “È una partita importante perché viene prima della sosta ed è anche uno scontro diretto e può determinare tanto”.

Sulla mancanza di Enrique e del suo essere determinante nel gioco del Sassuolo, il Mister ha così risposto: “ Matheus per caratteristiche è unico nel nostro centrocampo, ma domani non ci sarà. Chiaramente non vedo l’ora di riallenarlo, così come Obiang, ma devo pensare a chi c’è.

Parlando ancora del momento particolarmente difficile Dionisi ha precisato: “non siamo in un momento positivo ma non siamo in crisi. Ovvio che i risultati non sono quelli che volevamo ma la parola preoccupazione non deve essere nelle mie corde e nelle corde della squadre, altrimenti ci verrebbe il piedino corto, e noi lo dobbiamo combattere questo”.

Claudio Corrado