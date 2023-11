Oggi pomeriggio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno incontrato i medici della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – per approfondire le tematiche relative alla prevenzione oncologica.

La diagnosi precoce, sani stili di vita e buone abitudini alimentari rappresentano uno strumento fondamentale di tutela della integrità psicofisica dell’individuo e della collettività.

I relatori dell’associazione provinciale di Modena, accolti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Antonio Caterino, durante l’incontro hanno parlato di salute e prevenzione, di stili di vita e sana alimentazione.

Per i militari dell’Arma partecipare ad una iniziativa che contribuisce ad accrescere la tutela della salute ha rappresentato un’occasione per condividere obbiettivi comuni con chi opera per preservare il benessere dei cittadini e rafforzare la sinergia con chi lavora in prima linea per la lotta contro i tumori.