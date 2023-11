Il 12 novembre è domenica ecologica, nell’ambito della manovra per la qualità dell’aria della Regione Emilia Romagna che prosegue fino al 30 aprile 2024.

Per tutta la domenica, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali si applicano, quindi, gli stessi limiti alla circolazione già in vigore dal lunedì al venerdì, con il blocco dei veicoli più inquinanti.

Nel dettaglio, per tutta la giornata di domenica 12 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area all’interno delle tangenziali non potranno circolare: i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 (anche se dotati di filtro antiparticolato); veicoli Gpl/benzina o metano/benzina Euro 0 (pre euro) ed Euro 1; i ciclomotori e i motocicli Euro 0 (pre euro) ed Euro 1.

Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere anche se all’interno dell’anello delle tangenziali.

Per informazioni ci si può anche recare all’Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it. È possibile ricevere aggiornamenti sulla manovra antismog iscrivendosi al canale Telegram @ComuneMO-allerta: per iscriversi è sufficiente digitare sullo smartphone, che deve avere Telegram già installato, il link diretto (https://t.me/comunemoallerta); il link si apre direttamente sul canale ed è possibile unirsi al gruppo.