Si conferma molto alta l’attenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola nei confronti del territorio comunale di Finale Emilia, come confermano i contributi stanziati nell’ultimo periodo a favore di associazioni di volontariato e realtà finalesi.

“Voglio ringraziare il presidente della Fondazione Francesco Vincenzi e tutto il suo staff direttivo – dice il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti – per aver colto le peculiarità del mondo del volontariato finalese e le iniziative che è in grado di mettere in campo”.

Nell’ultimo periodo, infatti, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola sono arrivati contributi importanti per l’associazione sportiva dilettantistica Junior Finale e per la Stazione Rulli Frulli.

“Lo Junior Finale – spiega il sindaco Poletti – ha ottenuto un contributo per l’acquisto di un pulmino per i ragazzi della propria scuola calcio. Il crescente numero di tesserati, provenienti anche da comuni limitrofi e l’ampliarsi della propria attività nella frazione di Massa Finalese, ha reso necessario poter disporre di un ulteriore mezzo di trasporto. La Stazione Rulli Frulli, insieme alla Banda Rulli Frulli e alla Stazione Bar ha avviato il progetto Rullifood, un progetto di professionalizzazione di persone con disabilità che guarda al territorio, alle proprie origini e alla sua comunità, uno spazio di incontro, un luogo di formazione, un momento di socializzazione che consente di tramandare e conoscere competenze”.