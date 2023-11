Sereno o poco nuvoloso al mattino con banchi di nebbia sul delta del Po in diradamento. Nel corso del pomeriggio tendenza ad ampie schiarite. In serata su settore orientale della regione aumento della nuvolosità per nubi bassi e stratificate che daranno luogo a locali foschie o banchi di nebbia. Temperature minime compresi tra 4 e 8 gradi; massime quasi stazionarie comprese tra 11 e 16 gradi. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.