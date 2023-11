“Come si forma l’immaginario d’un’epoca in cui la letteratura non si richiama più a un’autorità o a una tradizione come sua origine o suo fine, ma punta sulla novità, l’originalità, l’invenzione?” (Italo Calvino). Venerdì 17 novembre, alle 21.00 al BLA, Domenico Scarpa, critico letterario, autore e traduttore dedica il suo incontro alla Visibilità, uno dei pilastri letterari delle “Lezioni americane”.

Una serata su Italo Calvino, al quale Scarpa ha dedicato una recente pubblicazione: Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore (Hoepli, 2023), definito dall’autore come “un libro-sfera e un libro-mosaico che restituisce tutti gli Italo Calvino che sotto questo medesimo nome si sono presentati al pubblico in forme sempre diverse”. L’appuntamento, a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti, si inserisce nell’ambito di Monografie 2023, il programma proposto dal Comune di Fiorano Modenese e dalla biblioteca fioranese, in collaborazione con l’Associazione Lumen, per celebrare Calvino a cent’anni dalla nascita.

Domenico Scarpa è consulente letterario del Centro Internazionale di Studi Primo Levi e firma di punta del Sole 24 Ore. Ha insegnato a lungo all’Orientale di Napoli e al Middlebury College, nel Vermont. Ha pubblicato Italo Calvino (Bruno Mondadori, 1999) e curato, tra i tanti, il terzo volume della Grande Opera Atlante della letteratura italiana. A marzo 2023 è uscito Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore.

Visibilità è compreso anche in “LEZIONI EMILIANE – Le lezioni americane di Italo Calvino 35 anni dopo”. La rassegna prende le mosse dalle cinque lezioni inedite che il grande scrittore avrebbe dovuto tenere a Harvard, pubblicate nel 1988, tre anni dopo la sua morte. Nel centenario della nascita, le biblioteche di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo gli dedicano un ciclo di lezioni con autori e critici che riprendono i cinque temi e li affrontano con lo sguardo di chi ha raccolto, o a volte anche sfidato, la loro eredità.