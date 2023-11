Il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti ha iniziato una serie di incontri con le rappresentanze delle forze economiche, produttive e sociali del territorio comunale per presentare le linee guida del bilancio 2024 che verrà a breve portato all’approvazione in Consiglio Comunale. Il primo appuntamento è stato con il Consiglio direttivo della CNA di Finale Emilia.

“La CNA è stata casa mia per diversi anni – dichiara il sindaco Poletti, che prima di essere eletto è stato a lungo funzionario dell’associazione artigiana – e mi ha fatto piacere iniziare questo tour informativo proprio con i miei ex colleghi. L’assessore Maria Teresa Benotti ha analizzato gli aspetti principali che caratterizzano il bilancio, mentre io mi sono soffermato, in particolare, sulla ricostruzione. Ho presentato una sorta di rendiconto delle problematiche che ci siamo trovati ad affrontare, soprattutto per quanto riguarda piazza Garibaldi e ponte vecchio, e spiegato come stiamo uscendo dalla situazione di impasse in cui siamo stati trascinati. Sempre in tema di ricostruzione ho poi illustrato come ci stiamo muovendo per quanto riguarda Torre dei Modenesi, Teatro Sociale, Municipio e Castello”.

Durante l’incontro, i consiglieri CNA hanno sollecitato il sindaco e l’assessore Benotti con diverse domande, avanzando anche alcune proposte riguardanti lo sviluppo economico del territorio.

“Abbiamo raccolto – conclude il sindaco Poletti – diversi suggerimenti interessanti che potranno essere utili per la nostra amministrazione”.