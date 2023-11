A volte, grazie alla proposta di un solo cittadino, accadono cose buone per la comunità. È stato così quando, nell’estate del ’72, Anna Catellani, giovane insegnate, fa richiesta al sindaco, Carlo Gennari, di una biblioteca per rispondere alle esigenze degli studenti. In poco tempo, viene creato un comitato, approvato il regolamento, fatti i primi acquisti per adibire, l’ultimo piano del vecchio Municipio, a Biblioteca. Nasce così la Biblioteca Comunale di Vezzano sul Crostolo.

Il 17 novembre 1973 l’inaugurazione alla presenza del poeta spagnolo Rafael Alberti, molto vicino al premio Nobel per la letteratura Pablo Neruda. Si respira grande soddisfazione per avere osato: la prima biblioteca in un piccolo Comune della Provincia, ponendo così le basi affinché le nuove generazioni potessero crescere espandendo le proprie conoscenze.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Paolo Francia dichiara: “In un piccolo Comune non è semplice fare cultura. Si fa con pochi mezzi. Valorizzando i contributi e i talenti che fioriscono sul nostro territorio, a livello letterario, teatrale e musicale. Cerchiamo di fare con la cultura, come diceva Pablo Neruda, ciò che la primavera fa con i ciliegi.”

Per celebrare questi primi 50 anni di vita della Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”, l’Assessorato alla Cultura promuove, nei mesi di novembre e dicembre, “Una biblioteca tutta da vivere”, una fitta agenda di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.

Si parte il giorno della Fiera di San Martino con lo stand del libro, la Fiera dei piccoli e giochi di società per proseguire nella prima settimana con: martedì 14 alle 20.30 “I poeti di Via Margutta” poesie di e con Letizia Vingione; il 15 novembre alle 20.30 “Gli alberi: i nostri migliori alleati: i loro segreti, le strategie di sopravvivenza, la convivenza con l’uomo e le corrette tecniche per la loro gestione” a cura di Andrea Fontani; giovedì 16 alle 16.30 cinema per ragazzi con “Il viaggio di Fanny” e alle 20.30 “Incontri di Storia” con Giancarlo Lolli; la sera del 17 novembre alle 20.30 aperitivo di “Buon compleanno!” cui seguirà la presentazione del libro “Il Paese – Vezzano sul Crostolo in piazza” di Daniela Dall’Aglio. Sempre la prima settimana – mercoledì 15 novembre alle 18.30 – primo incontri di “Pagine in circolo”, l’atteso gruppo di lettura per adulti condotto da Alice Torreggiani.

Ecco gli appuntamenti successivi, realizzati in collaborazione con Archeosistemi Soc. Coop, Centro Sociale I Giardini, Nave nel Bosco e molti altri:

18 novembre ore 9.30 passeggiata tra gli alberi con Andrea Fontani, alle 10.00 i giochi di una volta nel parco e alle 10.30 “Libri Liberatutti”;

20 novembre ore 15.00 e 22 novembre alle 20.45 “Uso consapevole di internet. Vantaggi e rischi dei social e dei servizi on line” corso per utenti senior o alle prime armi;

24 novembre ore 21.00 presentazione del libro “Quando capita un caffè” con gli autori Maurizio Barilli, Lorella Fontanelli, Monica Bergamini, Valentina Accorsi.;

25 novembre ore 10.00 Educare in natura “Caccia alle impronte” laboratorio per famiglie con letture;

28 novembre ore 20.30 cinema adulti con “200 metri”;

29 novembre ore 21 “Nutriti di fragole. La resistenza verde di Paride Allegri” con il regista Alessandro Scillitani, Giovanna Allegri ed Emanuele Amari;

30 novembre, 7 e 14 dicembre ore 16.00 “Addobbiamo a festa Vezzano” – laboratorio per la produzione di decorazioni natalizie che terminerà il 16 dicembre con alle 10.00 con le letture “Che la magia del Natale abbia inizio” cui seguirà, alle 11.00, la distribuzione degli addobbi insieme a Babbo Natale;

2 dicembre ore 10.00 “RaccontiAmo” con gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria “G. Marconi” e alle 11.00 il laboratorio creativo “Libri d’artista”;

5 dicembre ore 21.00 «…come il pane dalla farina» incontro con la poesia di Pablo Neruda a cura di Roberto Rossi, al flauto Serena Barbieri;