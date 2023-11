Domenica 19 novembre andrà in scena la terza edizione della “Mezza di Castelnovo”. La partenza della gara di 21 chilometri, valida per il Gran Prix UISP, e di due corse non competitive (rispettivamente di 13 e di 4 km), sarà alle ore 9.

La macchina organizzativa è già in moto e sta coinvolgendo diverse associazioni con numerosi volontari addetti alla assistenza e alle postazioni ristoro.

Saranno premiati i primi 5 assoluti Uomini e Donne e le prime 5 società (con un minimo di 10 partecipanti)

La gara è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Runcard.

Le iscrizioni si possono effettuare sulla piattaforma online www.irunning.it/emiliaromagna entro le ore 22 di venerdì 17 novembre, oppure domenica mattina presentando il certificato medico.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 8 e la partenza della gara competitiva alle ore 9.30 da piazza 4 Novembre, davanti al municipio.

Per altre informazioni scrivere a lamezzadicastelnovo@gmail.com o telefonare a Natascia Messori (347.8876437), Germano Corradi (335.7192535) o a Daniele Menozzi (347.4445760).