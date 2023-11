Questa notte, a Maranello, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, ha fermato il conducente 53enne di un veicolo, che sottoposto ad alcol test è risultato positivo, con un tasso alcolemico 3 volte superiore il limite consentito.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica e la patente di guida ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.