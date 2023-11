A partire dalla prossima settimana cambia il calendario di raccolta porta a porta dei rifiuti per i soli residenti nel territorio sassolese di Magreta. Per migliorare ed ottimizzare il servizio, in accordo con l’amministrazione comunale si è deciso di seguire le giornate di raccolta carta, plastica e cartone (per le attività) del calendario condiviso con la parte di Formigine.

A tutte le utenze è stato messo in buchetta l’avviso con il nuovo calendario.