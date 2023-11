Nella mattinata di oggi sabato 18 novembre la comunità solierese ha salutato un duplice avvio dei lavori per la nuova Casa della Comunità in via Roma 104 e il nuovo Condominio Solidale che sorgerà in via Grandi, nel tratto compreso tra via Leopardi e via Palazzina, di fronte al centro culturale Il Mulino.

Oltre al sindaco di Soliera Roberto Solomita a far gli onori di casa, erano presenti i progettisti, i responsabili dei due cantieri, le realtà territoriali e associative coinvolte. La Regione Emilia-Romagna che finanzia la realizzazione del Condominio Solidale, era rappresentata dal sottosegretario alla presidenza della giunta Davide Baruffi, mentre rispetto alla Casa della Comunità sono intervenute la direttrice generale dell’azienda USL di Modena Anna Maria Petrini e la direttrice del distretto sociosanitario di Carpi Stefania Ascari.