Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di segnalazione pervenuta sul numero di emergenza 112, sono intervenuti in Via Eritrea di Reggio Emilia all’altezza dell’intersezione con viale Piave, dove un individuo non ancora identificato, durante un diverbio con un’altra persona, spruzzava all’interno dell’autobus di linea della ditta “Seta” dello spray urticante, scendendo alla fermata successiva e dileguandosi.

Nella circostanza nessuno dei passeggeri presenti, al momento dei fatti una ventina di persone, riportava lesioni. Sono al vaglio le immagini di impianto di videosorveglianza.