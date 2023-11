Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno incontrato le persone presenti nella parrocchia di Concordia Sulla Secchia, per parlare di truffe e altri reati in danno delle fasce deboli della cittadinanza.

Durante l’incontro, il Maresciallo Mauro Galatino, Comandante della locale Stazione Carabinieri, ha approfondito le tematiche inerenti i reati più ricorrenti perpetrati in danno di anziani, affrontando il delicato tema delle truffe.

Sono state illustrate le più recenti strategie adottate dai truffatori per vincere le diffidenze e conquistare la fiducia delle persone anziane facendo leva sui loro sentimenti per farsi consegnare denaro e oggetti di valore nonché alcuni dei più noti metodi utilizzati dai ladri per distrarre le vittime e sottrarre loro il portafoglio o per intrufolarsi in casa e rubare.

L’incontro ha suscitato l’interesse delle oltre 50 persone presenti, alle quali sono stati indicati gli accorgimenti da adottare per tutelarsi dagli odiosi raggiri, evidenziando l’importanza di non aprire la porta agli sconosciuti, di parlare dei fatti accaduti alle persone vicine, senza isolarsi o vergognarsi nel chiedere aiuto e chiamare il 112 per segnalare situazioni anche semplicemente sospette.