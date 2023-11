Poco dopo le 21:30 , in anticipo rispetto all’orario di riapertura previsto per domani mattina alle 06:00, è stato riaperto il Raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni e la stazione di Casalecchio, in uscita da entrambe le provenienze e in entrata per entrambe le direzioni.

Il Raccordo era stato chiuso alle 22:00 di venerdì scorso per consentire i lavori di ammodernamento al km 1 in corrispondenza del sottovia di “Via del Lavoro”.

Le attività sono andate avanti con turni h24 e hanno visto impegnate circa 30 maestranze e oltre una dozzina di automezzi tra frese, finitrici, rulli, bobcat, motospazzole e autobotti.

Attualmente sul Raccordo di Casalecchio si circola su entrambe le corsie disponibili, in entrambe le direzioni e non si registrano turbative al traffico.