Stamattina il sindaco Camilla Verona ha chiamato a Guastalla gli assessori della Giunta regionale Andrea Corsini (mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio) e Vincenzo Colla (sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali) per discutere e trovare soluzione concrete ad alcune problematiche inerenti la viabilità, le infrastrutture e la formazione professionale dei ragazzi in risposta alle richieste sempre più numerose di persone specializzate da parte delle imprese.

La prima parte dell’incontro si è svolta nella zona industriale di Guastalla, presso lo scalo merci di San Giacomo, dove la prima cittadina di Guastalla ha illustrato, carte e mappe alla mano e presa visione diretta sul posto, le problematiche dell’accesso sull’intera viabilità dell’area. Erano presenti, oltre a Verona, Corsini e Colla, anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Guastalla Chiara Lanzoni, il consigliere regionale Andrea Costa. Il sindaco di Guastalla ha richiesto questo incontro per affrontare concretamente la questione dell’accesso in uno snodo importante di Guastalla dove si verifica un traffico intenso con mobilità estremamente rallentata, se non bloccata, in alcune ore di punta, per la presenza del passaggio a livello che quasi ad ogni ora chiude per il transito dei treni, creando code su via Sacco e Vanzetti, un importante asse viario che porta al polo sportivo e scolastico, all’ospedale civile, alla caserma dei carabinieri e alla Croce Rossa Italiana.

“Sono state valutate alcune possibili soluzioni, per bypassare il passaggio a livello, che saranno approfondite nei prossimi mesi – ha detto il sindaco Verona – Sappiamo di avere il supporto della Regione, disponibile ad investire risorse in questo senso”.

Poi sono andati tutti al CFP Bassa reggiana (Centro di Formazione Professionale) dove si sono riuniti con i sindaci dell’Unione dei Comuni, rappresentanti del direttivo di Unindustria, del CFP di Guastalla e del Centro Studio e Lavoro La Cremeria di Cavriago per un momento di confronto su altri temi di primaria importanza che non riguardano solo Guastalla ma l’intero territorio della Bassa. Primo fra tutti, la valorizzazione del Cfp e il suo ruolo nella formazione professionale superiore a livello unionale per rispondere alle esigenze espresse dal mondo delle imprese, che ricerca sempre di più personale ben formato. Si è parlato di ampliare, non solo la proposta formativa con nuovi corsi – che l’assessore regionale Colla ha detto di voler finanziare per l’importanza che rivestono – ma anche la sede stessa della scuola, costruendo ulteriori spazi più funzionali, capaci di ospitare laboratori adeguatamente attrezzati e collegati direttamente alla scuola (non esterni ad essa come sono oggi). Unindustria ha sottolineato l’importanza di intensificare i laboratori e gli stage direttamente nelle aziende, un aspetto che il Cfp già prevede nei suoi piani di formazione.

In secondo luogo si è parlato di gestione e miglioramento delle zone industriali di ogni comune dell’Unione, attraverso, per esempio, la cartellonistica unificata, la videosorveglianza integrata, sottoposta al controllo della Polizia Locale, e una sinergia tra le diverse aree industriali grazie alla collaborazione fra enti locali, aziende e Regione Emilia Romagna.

Corsini ha fatto anche il punto sull’Autostrada Regionale Cispadana, un tema annoso che la Regione considera prioritario e dove ha concentrato energie e risorse per portarlo a termine. “La Regione Emilia Romagna vuole fortemente questa autostrada che collegherà il casello Reggiolo-Rolo dell’A22 alla barriera di Ferrara Sud sull’A13, considerata oggi anche dal Ministero un’opera di grande valore per migliorare il traffico nei nostri territori. Stiamo aspettando l’ultimo parere del Ministero per procedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi”.