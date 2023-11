È un vero e proprio show che va oltre il mero concerto Queen Rhapsody, riproposto al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 23 novembre alle ore 21.00, dopo il grande successo di pubblico riscosso nel 2019.

Musica, suggestioni visive e narrazione si alternano per raccontare il mito del leggendario gruppo rock britannico, capitanato da Freddie Mercury. Dagli esordi alle vette nelle classifiche con l’album “A Night at the Opera”, e sino ai live più celebri come Live Aid e Wembley, lo spettacolo è scritto da uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie, e diretto dal regista teatrale e televisivo Daniele Sala.

Come l’incipit della canzone manifesto dei Queen Bohemian Rhapsody, “È vita reale o è fantasia?”, la messa in scena appare a metà tra una favola malinconica e romantica – una rapsodia pop in cui abitano gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate e regine viziate –, e il ritratto di quella che è considerata la band che ha scritto la storia del rock e non solo.

Al centro dello show ci sono infatti le canzoni, potenti e affascinanti, che rimangono impresse ancora oggi nell’immaginario collettivo e dove dentro c’è di tutto: hard e glam rock, pop, opera lirica, musica barocca, teatralità, ansie esistenziali dell’uomo, reietti, dei e inferi.

Accanto al frontman e cantante Sonny Ensabella si esibiranno sul palco musicisti del calibro di Audi Safa (chitarra), Luca Nicolasi (basso) e Paolo Valli (batteria). Ad arricchire lo spettacolo anche un contributo di Katia Ricciarelli.