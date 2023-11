La forza inarrestabile di Madame è difficile da non notare. Dopo essere riuscita a conquistare tutti con uno show indimenticabile al Mediolanum Forum di Milano, completamente sold out per il suo primo live in un palasport, è ripartito il tour indoor.

Giovedì 23 novembre sarà sul palco del Teatro EuropAuditorium di Bologna, che vedrà Madame esibirsi per un concerto tutto esaurito. In occasione della data di Bologna aprirà il concerto Vale LP. Questi appuntamenti saranno l’occasione per l’artista di raggiungere tutta l’Italia e sprigionare la sua potenza ed energia sui palchi dei teatri.

Ad accompagnarla la band che è al suo fianco sin dal primo tour: Dalila Murano alla batteria, Karme (Carmelo Caruso) alle tastiere, Estremo (Enrico Botta) alla consolle ed Emanuele Nazzaro al basso. La direzione artistica e musicale è di Luca Faraone.