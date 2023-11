Al mattino molto nuvoloso sulle province centro orientali, con precipitazioni residue sui rilievi romagnoli. Ampie schiarite sull’Emilia occidentale che tenderanno ad estendersi anche al resto della Regione, nel corso del pomeriggio-sera.

Temperature minime in diminuzione sui settori emiliani con valori tra 5 e 8 gradi, stazionarie in Romagna con valori attorno ai 12 gradi. Massime in lieve locale aumento tra 12 e 14 gradi. Venti da deboli a moderati da nord est, con rinforzi su costa e rilievi centro orientali. Mare da molto mosso, fino ad agitato al largo.

(Arpae)