«Apprendiamo con soddisfazione che oggi il Presidente del Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta di nominare un Collegio arbitrale presentata dai Comuni ricorrenti, e relativa misura cautelare, dichiarandola “inammissibile”.

Soddisfazione legata al fatto che noi Sindaci eravamo sicuri della buona fede e della regolarità degli atti posti in essere.

Attendiamo ovviamente con la massima fiducia il giudizio del T.A.R..

Nel frattempo vorremmo dare un messaggio di serenità a tutti i dipendenti e al Consiglio di Amministrazione di AIMAG, che continuano a lavorare per permettere a tutti di avere servizi efficaci e un’azienda solida. Questo, pur in una situazione resa difficile dalla pressione esercitata da queste ripetute azioni legali, messe in campo da chi continua a non volere una soluzione politica».

Firmato: Francesca Silvestri, Sindaco di Bastiglia – Tania Meschiari, Sindaco di Bomporto – Paola Guerzoni, Sindaco di Campogalliano – Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi – Enrico Diacci, Sindaco di Novi di Modena – Roberto Solomita, Sindaco di Soliera