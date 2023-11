Si conclude a Parma il ciclo degli incontri promossi dall’assessorato alle Politiche per la salute per presentare la nuova Rete Oncologica ed Emato-oncologica della Regione Emilia-Romagna e per confrontarsi sulle prospettive e il comune impegno – di istituzioni, professionisti e cittadini – nella lotta contro il cancro.

L’appuntamento “Uniti contro il cancro: prospettive, terapie e ricerca” è per giovedì 23 novembre alle ore 21 al Teatro del Convitto nazionale Maria Luigia (Borgo Lalatta, 14), con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In occasione dell’incontro sarà distribuito il libro “Uniti contro il cancro”, curato e realizzato dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute per illustrare attraverso le parole degli esperti come funziona la Rete, che ha nell’oncologia di prossimità, nella telemedicina e nella ricerca alcuni dei suoi punti di forza.

“A quasi un anno dall’approvazione delle Linee di indirizzo per la Rete Oncologica ed Emato-oncologica dell’Emilia-Romagna, si conclude questo primo giro di incontri sul territorio- commenta l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Siamo soddisfatti perché questi appuntamenti ci hanno permesso di incontrare cittadini, volontari, professionisti e associazioni per spiegare un modello organizzativo innovativo, che guarda ad una sanità di prossimità. Abbiamo ascoltato le testimonianze di chi è impegnato tutti i giorni nella lotta contro il cancro, di chi ha affrontato la malattia in strutture d’eccellenza come quelle dell’Emilia-Romagna, e abbiamo potuto far dialogare direttamente i cittadini con i professionisti. Siamo chiamati tutti ad impegnarci per garantire ai pazienti i migliori livelli di cure, assistenza e servizi”.

Il format della serata prevede, come sempre, un dialogo tra l’assessore, i clinici, il personale infermieristico e i pazienti che interverranno, perché sono fondamentali l’esperienza e il contributo di tutti.

All’incontro, oltre all’assessore Donini, intervengono: Nunziata D’abbiero, direttrice Unità Operativa Complessa Radioterapia; Marello Tiseo, direttore Unità Operativa Complessa Oncologia Medica; Antonino Musolino, responsabile Breast Unit interaziendale; Efrem Conversi, direttore Unità Operativa Complessa interaziendale Cure Palliative e responsabile dei Day hospital oncologici degli Ospedali di Vaio e Borgatoro; Patrizia Bertolini, direttrice Unità Operativa Complessa di Pediatria e Oncoematologia; Giovanni Roti, direttore Unità Operativa Complessa Ematologia; Lucia Prezioso, responsabile Centro trapianti midollo osseo e cellule staminali; Nicola Giuliani, responsabile Programma dipartimentale Mieloma multiplo e gammapatie monoclanali.

Spazio anche alle testimonianze del personale infermieristico, tecnico e sanitario nei contesti di cura e assistenza del percorso Emato-Oncologico con gli interventi di Lucia Aldigeri, coordinatrice infermieristica Day Hospital oncologico Ospedale di Vaio; Federica Canali, coordinatrice tecnica Radioterapia – Ospedale Maggiore di Parma; Sara Spotti, coordinatrice infermieristica Ematologia – Ospedale Maggiore di Parma; Leonardo Bivona, coordinatore infermieristico Degenza Oncologica – Ospedale Maggiore di Parma.