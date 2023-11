Fare rumore, tutti insieme in piazza Ruffilli, per mandare un segnale forte: occorre rompere l’inerzia, la noncuranza che circonda il tema della violenza sulle donne. La triste ed angosciante vicenda di Giulia Cecchettin deve spingere tutti ad una reazione sul piano delle azioni concrete per fermare i femminicidi.

Con questo obiettivo il comune di Casalgrande e la Biblioteca Sognalibro propongono Un Minuto di Rumore, il 25 novembre alle 18, in piazza Ruffilli. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare contribuendo a fare rumore con qualunque oggetto a disposizione. Ci sarà un breve intervento del sindaco e, a seguire, l’incontro in Sala espositiva G. Strada dal titolo “Identità di genere. Tra sfumature e appartenenza”.

La manifestazione è aperta a tutti