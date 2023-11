Era alla guida della propria autovettura quando, in località Masone, è stato fermato per un controllo dai militari della locale stazione in servizio perlustrativo. L’uomo veniva trovato in possesso di merce contraffatta: nove orologi e sette confezioni di profumi di vari marchi, tutto palesemente contraffatto e destinato alla vendita al minuto per strada. Per questi motivi, con l’accusa di “introduzione per la vendita di prodotti con segni falsi” i carabinieri della stazione di Rubiera hanno così denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 48enne residente a Secondigliano (NA).

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono all’altro pomeriggio, quando i militari della stazione di Rubiera nello svolgimento di un servizio di controllo del territorio, in località Masone fermavano un’autovettura con alla guida un uomo di 48 anni, il quale dichiarava di essere in possesso di merce destinata alla vendita. I militari durante il controllo rinvenivano: otto orologi marca “Emporio limited” un orologio marca “Brian smith watch” e sette confezioni di profumi di vari marchi, tutto palesemente contraffatti e destinati alla vendita al minuto per strada. A seguito di approfonditi accertamenti, l’uomo risultava essere gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio.

Alla luce dei fatti i carabinieri della stazione di Rubiera, accompagnavano l’uomo presso gli uffici della caserma e dopo le formalità di rito, provvedevano al sequestro degli oggetti rinvenuti e a denunciare il 48enne alla Procura reggiana.