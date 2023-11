Un approccio innovativo all’orientamento, andando oltre la mera presentazione di programmi didattici. Un progetto le cui parole chiave sono “aspirazioni e attitudini, competenze, collaborazione e rete, occupabilità e futuro”. Perché è importante che la scelta della scuola superiore sia ragionata e consapevole.

Con questi presupposti l’istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante, professionale per i servizi commerciali e tecnico turistico sarà presente, come organizzatore e capofila della rete territoriale “Casa dell’Apprendimento”, all’evento “Salone dell’Orientamento” presso il Palasport Palapaganelli di Sassuolo, in programma domenica 26 novembre dalle 14:30 alle 18:00. Qui verrà presentata l’offerta formativa territoriale a studenti e famiglie, accompagnata da una conferenza dei Dirigenti scolastici del Distretto Ceramico: l’approccio fra le scuole è collaborativo e non concorrenziale, in un’ottica di legame forte tra spazio, territorio e le persone. La scuola migliore è, per ognuno, quella che si sceglie valutando progetti e inclinazioni.

L’“Elsa Morante” propone ai nuovi studenti una variegata gamma di scelte: un indirizzo tecnico economico-turistico, rivolto ai contesti nazionali e internazionali, grazie allo studio approfondito delle lingue (la scuola offre agli studenti opportunità di crescita attraverso certificazioni linguistiche in inglese, francese, tedesco e spagnolo e patente informatica europea ICDL); un indirizzo professionale dei servizi commerciali, aperto ed innovativo rispetto alla nuove evoluzioni tecnologiche nel campi della comunicazione e della web community, e infine il nuovo ramo dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale, che permette, oltre ad altre opportunità, di acquisire la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) al termine del percorso di studi.

Il secondo livello di orientamento dell’“Elsa” prevede ogni anno un ricco calendario di visite presso le scuole secondarie di primo grado, durante le quali vengono coinvolti in prima persona alcuni studenti, veri e propri testimoni della propria esperienza, che hanno anche la possibilità di misurarsi in attività di discorso in pubblico. Vengono coinvolte anche le scuole medie dei comuni montani e di quelli limitrofi del territorio reggiano, che da sempre raccolgono molte adesioni presso l’Istituto.

Infine, l’ultimo livello di orientamento prevede gli Open Day, giornate in cui l’istituto apre le sue porte all’esterno. Docenti, studenti ed ex studenti, rappresentanti dei tre indirizzi presentano la scuola attraverso laboratori e visite guidate. Si mostrano gli spazi fisici, sia della sede centrale in Via Selmi, che della succursale in Via San Francesco. Tra i vari laboratori, Il giorno dell’open day si realizza “Guide per Sassuolo”: visite guidate da studenti del tecnico al centro storico di Sassuolo. Gli interessati sono invitati il 2 Dicembre e 13 Gennaio, dalle 14.00 alle 17.30 nella sede principale e il 17 Dicembre, dalle 10.00 alle 13.00 presso la succursale.

Tutte le attività laboratoriali/didattiche, presentate in sinergia con i colleghi docenti delle scuole secondarie di primo grado durante le visite e nei giorni di Open Day sono dei veri e propri “compiti di realtà”, delle simulazioni che consentono di trasformare in azione ciò che gli studenti solamente possono immaginare. Sono esperienze che consentono di navigare il proprio futuro.

Il periodo dedicato all’orientamento va da novembre a gennaio, con iscrizioni entro la fine di gennaio. Dopo gli Open Day, la scuola offre sportelli orientativi individuali per approfondire e rispondere a tutte le domande delle famiglie.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della scuola o contattare l’indirizzo mail orientamentoelsa@elsamorantesassuolo.edu.it.