In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 25 novembre dalle ore 9 a Nonantola alla Torre dei Modenesi è in programma l’iniziativa “Diciamo basta con un fiore” che si sviluppa attraverso un’installazione di ciclamini, messi poi in vendita per sostenere le attività degli sportelli antiviolenza dell’Unione del Sorbara. Alle ore 12.30 è previsto un momento conclusivo con interventi da parte dell’Amministrazione Comunale, della Casa delle donne contro la violenza ODV e delle volontarie delle associazioni che collaborano all’iniziativa.

L’appuntamento è a cura di Pro Loco, SPI CGIL, La Clessidra APS con il gruppo NonantolArte, ANC Terre del Sorbara, Anni in Fuga, ANPI, Auser, Casa delle donne contro la violenza ODV, Banca del tempo e ORM ODV Nonantola.

Sempre sabato 25 novembre alle ore 10.30 alle Scuole Dante Alighieri: “Una Panchina Rossa per la Scuola”. L’installazione è l’inizio di un percorso che, sotto la guida dei docenti e del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, permetterà ai ragazzi di sentirsi partecipi e coinvolti sul tema della violenza sulle donne attraverso riflessioni, scrittura di testi e frasi, ricerche e materiale divulgato sul territorio.

A cura del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, Comitato Genitori.

I vari appuntamenti – spiega l’Assessore Massimo Po – sono importanti per tenere sempre alta l’attenzione sul tema. Purtroppo i femminicidi e gli episodi di violenza contro le donne non conoscono sosta, come raccontano le cronache dei giornali, quindi è fondamentale creare occasioni di riflessione per combattere ogni forma di violenza di genere e di discriminazione. Oltre alle iniziative in calendario l’Amministrazione Comunale aderisce alla Giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite illuminando di rosso La Torre dei Modenesi.

Calendario appuntamenti fino al 10 dicembre

DOMENICA 26 NOVEMBRE: LA NOTTE DEL 12 (La nuit du 12)

Alle ore 17.30 allo Spazio Scialla, proiezione del film di Dominik Moll, con Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg, Théo Cholbi, Johann Dionnet. Vincitore di 6 premi Cesar 2023, tra cui Miglior Film Francese e Migliore Regia. A cura di NonantolaFilmFestival APS, Pace e Solidarietà APS, SPI CGIL, ANPI.

MOSTRA FRAGILI OPPRESSIONI AL MUSEO DI NONANTOLA

Inaugurazione sabato 2 dicembre alle ore 17 e domenica 10 dicembre performance e visita guidata ore 18 (Sala Marcello Sighinolfi)

Quanti e quali tipi di violenza esistono? Bambini, ragazzi e adulti possono dare risposte differenti. In questa mostra tramite la fotografia, la pittura e la scrittura si descrive come viene percepita la violenza nelle sue varie forme. A cura di Incontropposti APS, Museo di Nonantola.

www.museodinonantola.it

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Nel mese di novembre 2023, Bosch Rexroth Oil Control si impegna a combattere la violenza sulle donne. Presso gli stabilimenti di Nonantola, Pavullo e Vezzano sul Crostolo verranno organizzati dei laboratori di sensibilizzazione per tutti i collaboratori e, in linea con il progetto #panchinerosse, saranno installate 3 panchine rosse nei giardini aziendali. A cura di Bosch Rexroth Oil Control.