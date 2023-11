Nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare i 140 anni di attività, l’Istituto regionale per i Ciechi “Giuseppe Garibaldi”, domenica 26 novembre alle ore 17, organizza un concerto, gratuito e aperto al pubblico, presso la propria sede a Reggio Emilia (via Franchetti, 7), con Massimo Tagliata alla fisarmonica e Andrea Papini al pianoforte.

Massimo Tagliata, musicista professionista di grande versatilità e intensità interpretativa, spazia dal jazz, al tango, alla musica italiana d’autore, al pop fino al forrò, e collabora con importanti musicisti nazionali e internazionale.

Andrea Papini vanta una lunga carriera in Italia e all’estero, collabora con grandi musicisti della scena internazionale, incide cd, ha tenuto diversi concerti e jazz masterclass in Italia e in Francia e dal 2017 è impegnato in un’intensa attività didattica e concertistica.

Il duo, accomunato da una lunga amicizia e da un sodalizio musicale radicato negli anni, propone un viaggio che ripercorre la musica jazz dal Great American Songbook alle magiche e virtuose atmosfere del bebop, soffermandosi particolarmente sulle composizioni del grande pianista e compositore Barry Harris, del quale entrambi sono stati discepoli.

Il programma prevede musiche di Michale Edwards, Barry Harris, Richard Rodgers, Jerome Kern, George Gershwin, Charlie Parker, Gigi Gryce, Irving Berlin, Thelonious Monk e Billy Reid.