Prosegue il programma di sistemazione delle strade più ammalorate nel territorio.

Lunedì prossimo, 27 novembre, saranno due le squadre all’opera.

La prima sarà in via Boccaccio e via d’Annunzio per fresare e riasfaltare la carreggiata; dopodiché si trasferirà in via Romatta alta, via Refice e via Casella.

La seconda squadra partirà con le operazioni di fresatura e riasfaltatura da via Fanti, per poi proseguire con via San Prospero, via Marini e via Mascagni.