Sicurezza, due nuove telecamere al Novi Sad

Due nuove telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina si sono accese al parco Novi Sad, dove ora sono complessivamente 17 gli apparecchi che monitorano l’area, collegati alle sale operative della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine.

I due occhi elettronici installati nei giorni scorsi e già collegati al sistema di videosorveglianza sono orientati verso il Pala Molza che domenica 26 novembre viene restituito alla città, dopo i lavori di riqualificazione, con un pomeriggio di sport e una cerimonia aperta al pubblico in programma alle 16,30.

In particolare, una telecamera dome consente di monitorare il PalaMolza su lato del parco e un’altra fissa motorizzata, installata sulle tribune del Novi Sad, che grazie all’avanzata tecnologia può ingrandire notevolmente le immagini mantenendone la definizione, sorveglia il PalaMolza sul lato de La Tenda. In tal modo, considerando la videosorveglianza già realizzata in piazzale Molza, sugli altri lati del palazzetto e le telecamere appena installate, si va a coprire con la videosorveglianza tutta l’area del PalaMolza dove è in corso anche un intervento di potenziamento dell’illuminazione esterna.

I lavori per il potenziamento della videosorveglianza cittadina stanno inoltre procedendo nell’area Nord ovest della città, dove altre due telecamere collegate alle Sale operative si sono accese in località tre Olmi nell’ambito di un ampio progetto di videosorveglianza che sta andando verso la conclusione.