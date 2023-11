Mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 20.30 alle Officine Culturali è in programma la presentazione del gioco da tavolo a tema storico “13 Giorni – La crisi dei missili di Cuba”. Ospite Mirco Carrattieri.

I giocatori, vestendo i panni dei due leader John F. Kennedy e Nikita Chruščëv rivivranno le dinamiche e il clima di grande tensione dell’ottobre 1962, quando la Guerra Fredda tra il blocco sovietico e il blocco statunitense rasentò il pericolo di uno scontro termonucleare.

Incontro in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena.

Ingresso libero. È gradita la prenotazione

Per informazioni biblioteca@comune.nonantola.mo.it – 059 549700 Via Provinciale Ovest, 57 (ingresso laterale da via Rebecchi).