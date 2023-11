L’Azienda Servizi Bassa Reggiana ha organizzato un convegno, dal titolo “Parliamo tanto di noi: educatrici e educatori, un’istantanea sull’argine del Po. Un’identità professionale in divenire e le trasformazioni in atto”. Un pomeriggio di confronto e approfondimento, dedicato ai vissuti e alle sfide di chi educa con cuore e competenza, che si terrà mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 14 presso il teatro comunale R. Ruggeri di Guastalla.

L’evento, patrocinato dal Comune di Guastalla e dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, si configura come un ‘occasione per riflettere sull’identità di chi educa per professione e per leggere le sfide contemporanee: un momento di dialogo che, grazie al contributo di relatrici di grande esperienza e competenza, come Vanna Iori ed Elisabetta Musi, intende coinvolgere tutte le realtà che compongono la Comunità Educante della Bassa Reggiana.

Il seminario prende spunto dalla Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre) per sviluppare una riflessione sugli adulti educanti. Il pomeriggio si rivolge ed è dedicato agli educatori per professione: alla loro identità, al loro vissuto territoriale e alle prospettive auspicate per un mestiere sempre in dialogo con le emergenze sociali.

Dal 2017, anno dell’entrata in vigore della Legge Iori (che, per la prima volta, ha definito e riconosciuto la figura dell’educatore professionale a livello nazionale), si è alzata l’attenzione e l’interesse su un mestiere e un profilo che fino a quel momento avevano incarnato l’istanza educativa in una situazione paradossale: a fronte di molteplici contesti, definiti come specificamente educativi, e percorsi universitari dedicati, l’identità di chi si diceva educatore rimaneva incerta e frammentaria. In ordine a tale situazione è sufficiente specificare che, prima della suddetta cornice legislativa, per candidarsi ad un posto da educatore non sussisteva alcun vincolo specifico. A questo, l’evento racchiude in sé anche istanze di contesto: la crescita del confronto interno all’Azienda Servizi Bassa Reggiana e al contagio, nonché reciproco riconoscimento, tra pubblico e privato sociale. Sarà altresì un’occasione per dare visibilità a “Quaderno 0”, pubblicazione che raccoglie i primi dieci anni dell’Azienda speciale e al quarantennale della scuola d’infanzia “Arcobaleno”.

Il pomeriggio si aprirà con i saluti e l’accoglienza da parte delle figure istituzionali e politiche per poi entrare nel merito dei contenuti con la relazione di Elisabetta Musi. La docente restituirà ai presenti un quadro della professione degli educatori tra definizione giuridica, prospettive di sviluppo e continuità con altre figure professionali che nel proprio mestiere partecipano di istanze educative. Il secondo intervento sarà tenuto da Vanna Iori, prima firmataria della legge che ha dato un’identità giuridica agli educatori socio-pedagogici, e affronterà le emergenze educative che ad oggi specificano le sfide contemporanee e danno forma ai servizi sociali e educativi. A margine di queste relazioni è previsto uno spazio di condivisione a piccoli gruppi per elaborare spunti e domande. Dopo una pausa verrà condiviso il lavoro dei gruppi e aperto il dibattito con le relatrici.

Programma

14.00 Registrazione partecipanti

14.30 Saluti istituzionali: Camilla Verona – Sindaca di Guastalla e Presidente dell'Unione Bassa Reggiana e Silvia Ronchetti – Direttrice di ASBR

15.00 Al cuore delle professioni educative: un titolo per molti contesti, Elisabetta Musi – Professoressa Associata di Pedagogia Generale presso l'Università Cattolica

15.30 Il lavoro educativo nelle nuove emergenze, Vanna Iori – Pedagogista, ex parlamentare e prima firmataria della Legge 205/2017 che definisce il profilo dell'educatore socio-pedagogico

16.00 Discussione a piccolo gruppo

16.40 Break

17.00 Restituzione delle condivisioni

17.30 Dibattito e chiusura dei lavori

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Qui il link per l’iscrizione al seminario: http://bit.ly/3QwAxi4

