Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena, una persona che si è resa responsabile del reato di evasione.

L’uomo, 51enne, dal mese di dicembre 2021 si trova sottoposto agli arresti domiciliari per un provvedimento emesso dal Tribunale di Modena, per il reato di tentato omicidio aggravato. A seguito di un controllo effettato dai Carabinieri la mattina del 25 novembre scorso, è stato accertato che l’interessato, privo di autorizzazione, si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari per poi fare rientro nella tarda serata.