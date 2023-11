Termina l’attesa per i fans degli Aristocrats, il trio rock-fusion composto dal chitarrista Guthrie Govan, il bassista Bryan Beller e il batterista Marco Minnemann, che martedì 28 novembre (ore 21) sarà in concerto al Teatro Duse di Bologna, per la tappa in città del loro Defrost Tour 2023.

Il live sarà un’occasione unica per ascoltare in anteprima alcuni brani del nuovo album in uscita a febbraio 2024, assieme a una selezione di pezzi più conosciuti e altri che vengono proposti raramente dal vivo. “Siamo tornati quest’estate nel Regno Unito e in Europa, dopo gli anni in cui si era fermato tutto e nei quali avevamo pubblicato Freeze! Live In Europe 2020 – dichiara la band – ora è il momento del Defrost tour e non vediamo l’ora di suonare finalmente di nuovo per i nostri fans italiani che hanno aspettato pazientemente il ritorno dei nostri concerti”. Negli ultimi dieci anni, The Aristocrats hanno pubblicato album acclamati dalla critica, fatto tournée in tutto il mondo e si sono affermati come uno dei gruppi di rock-fusion strumentale musicalmente più originali, irriverenti e divertenti in circolazione.