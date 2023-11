“Telepathy”, di e con Francesco Tesei, è il prossimo appuntamento della rassegna “L’altro teatro”, in calendario venerdì, 1° dicembre. Il mentalista per eccellenza della scena italiana torna quindi a esibirsi per il pubblico carpigiano, stavolta in presenza dopo la diretta streaming, causa pandemia, d’ inizio 2021.

Come testimonia chiunque lo abbia visto dal vivo, ogni “spettacolo” di Tesei è un’esperienza difficilmente descrivibile: definito « il più importante mentalista d’Italia », trascina il pubblico in giochi e “letture del pensiero” che hanno dell’incredibile, rinnovando ormai da molti anni stupore, incredulità ed emozioni negli spettatori, anche quelli che tornano a vederlo nell’illusione di carpirne i segreti o capirne i “trucchi”.

Con questo “Telepathy”, scritto a quattro mani con Deniel Monti, il mentalista dichiara di voler « accorciare le distanze tra le persone, dopo il distanziamento sociale vissuto, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole, sui gesti, azioni, respiri e sorrisi, per costruire assieme alla partecipazione attiva del pubblico qualcosa che potremmo definire con un neologismo: “telempatia”. Nessun potere sovrannaturale o paranormale – precisa – ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia e lo stupore, in maniera empatica. »

Sipario come sempre alle ore 21. La Direzione del Teatro ricorda che fino al 31 dicembre sono utilizzabili i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid (così come, per gli abbonati, quello di “Mine vaganti” annullato nel dicembre scorso per indisposizione di un interprete).

Inoltre sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), mail incarpi@comune.carpi.mo.it.it tel. 059649255; sito https://teatrocomunale.carpidiem.it