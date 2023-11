Impegnarsi nella società per cercare di fare qualcosa a favore delle persone con disabilità trasformando il dolore in una opportunità.

E’ questa la motivazione che ha spinto il professor Gianni Ricci, ex docente di matematica all’Università di Modena e Reggio Emilia, a raccontare in un libro dal titolo “Le magiche antenne di Gregorio” la storia del figlio Gregorio, affetto da sindrome di Down, che ha incontrato mercoledì 29 novembre il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia nella sede della Provincia.

Per Braglia «iniziative di questo tipo sono di enorme valore per la nostra comunità, che ogni giorno ha bisogno di essere educata alla relazione con l’altro, anche quando disabilità fisiche o mentali la rendono più fragile. Ringrazio Gianni Ricci e Gregorio per la bellissima opportunità di questo incontro, con l’augurio che questo libro sia uno strumento di conoscenza, vicinanza ed empatia per tutti noi».

Il libro, pubblicato da Artioli Editore 1899 e scritto da Guja Guglielmi, Mara Liverani, Gianni Ricci, Camillo Valgimigli parla delle esperienze e realtà realizzate nel territorio modenese a favore delle persone con disabilità e sarà presentato all’Aula Magna dell’Accademia Militare, domenica 3 dicembre alle ore 11 nella Giornata Mondiale delle persone con disabilità.