Si sono svolti anche nel pomeriggio di ieri a Modena i servizi di controllo congiunti nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”. In particolare, i controlli hanno riguardato il Parco Pertini e le vie limitrofe, la zona della stazione ferroviaria, Via Crispi e la zona Tempio.

Il servizio è stato rivolto al contrasto dei reati predatori, all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti, con mirati controlli a persone, veicoli ed esercizi commerciali: sono state controllate 90 persone, di cui 49 stranieri e sono stati ispezionati 8 esercizi.

Un minore straniero è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il possesso di un coltello e di una modica quantità di hashish. Si è proceduto, infine, al sequestro di 10,15 grammi di hashish a carico di ignoti e due cittadini tunisini sono stati accompagnati in Questura e deferiti all’A.G. in quanto irregolari sul territorio nazionale.