Giunge alla quinta edizione “Forever Young”, progetto biennale di residenza artistica e per il progetto vincitore di accompagnamento produttivo, riservato alle giovani compagnie teatrali italiane, ideato e promosso da La Corte Ospitale di Rubiera, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Giulia Guerra, direttrice di Corte Ospitale “A dieci anni dalla prima edizione, torna Forever Young, il concorso che ha lanciato opere di grande valore e nuovi talenti della scena contemporanea. Ci affacciamo a questo nuovo percorso con curiosità, pronti ad accogliere coraggiose progettualità, per accompagnarle nelle diverse fasi della creazione, perché La Corte Ospitale è questo: un luogo che accoglie, protegge, cura e fa crescere, nel tentativo di immaginare insieme il teatro di domani.”

Dopo l’ultima edizione vinta dallo spettacolo Personne, chroniques d’une jeunesse, di Ugo Fiore e Livia Rossi, con Forever Young 2024 La Corte Ospitale continua ad offrire alle giovani compagnie italiane un tempo dedicato allo studio, alla ricerca e alla creazione, un’opportunità di crescita attraverso il confronto con il palcoscenico e con le dinamiche dell’allestimento teatrale e con uno sguardo aperto all’Europa.

Saranno selezionati cinque progetti produttivi di Compagnie teatrali professioniste italiane under 35, ai quali sarà offerto un periodo di residenza artistica presso gli spazi della Corte Ospitale, che potrà variare da un minimo di 15 a un massimo di 20 giornate.

Per il periodo di residenza il lavoro delle Compagnie sarà accompagnato da azioni di tutoraggio.

Le cinque Compagnie finaliste saranno selezionate dalla commissione formata da Giulia Guerra (La Corte Ospitale), Fabio Biondi (L’Arboreto-Teatro Dimora), Claudia Cannella (Hystrio), Carlo Mangolini (Teatro Stabile del Veneto), Gilberto Santini (AMAT) e Maura Teofili (Carrozzerie | n.o.t e Anni Luce – Romaeuropa Festival), a cui quest’anno si aggiungono Angela Fumarola (Fondazione Armunia), Leonardo Lidi (regista e coordinatore didattico della Scuola del Teatro Stabile di Torino).

I progetti selezionati saranno presentati, in forma di studio della durata di 30 minuti, il 15 e 16 luglio 2024 all’interno de L’Emilia e una notte, la rassegna estiva curata della Corte Ospitale, alla presenza della commissione che in quella sede proclamerà il progetto vincitore.

Ogni Compagnia riceverà un contributo per la residenza.

Al solo progetto vincitore verrà riconosciuto, inoltre, un premio di produzione pari a € 8.000 e La Corte Ospitale prenderà in carico la distribuzione dello spettacolo per le stagioni 2024-2025 / 2025-2026 come produzione del centro.

A seguito della rinnovata collaborazione con Premisses, che sostiene e accompagna giovani professionisti dello spettacolo dal vivo francesi, lo spettacolo vincitore andrà in scena in Francia, il weekend del 13 settembre 2024 al Theatre de La Bastille di Parigi, nella forma di studio come presentato a Rubiera. A sua volta, lo spettacolo vincitore di Premisses verrà ospitato a Rubiera durante il festival di Forever Young fuori concorso.

Lo spettacolo vincitore di Forever Young, nella sua forma completa, sarà ospitato nella prima parte della stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera tra ottobre e dicembre 2024, e, grazie alla collaborazione con Associazione Hystrio, a Milano all’interno delle giornate dedicate al Premio Hystrio nel 2025.

Le Compagnie interessate dovranno inviare la propria domanda di partecipazione, esclusivamente tramite form online, entro e non oltre il 29 gennaio 2024.

Il bando completo, il link per l’application e la guida alla compilazione, sono disponibili sul sito della Corte Ospitale www.corteospitale.org.

La comunicazione dei cinque progetti selezionati avverrà entro l’8 marzo 2024.

Per informazioni manuela.secondo@corteospitale.org, tel. 0522621133.