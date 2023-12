Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova sud. Dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monselice.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: Via Faentina SP253, Via Albergone, SP253, SP8, per rientrare sulla Diramazione attraverso lo svincolo di Bagnacavallo.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, di Sasso Marconi, sulla stessa A1, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 10:00 alle 14:00 di lunedì 4 dicembre, sarà chiuso l’R43 Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana, dal km 0 al km 2+700, da e verso la stazione di Sasso Marconi. In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività nell’ambito del piano di ammodernamento del sottovia “Via del lavoro”, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 9:00 di lunedì 4 alle 23:00 di mercoledì 6 dicembre, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: sulla A14 Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro; sulla A13 Bologna-Padova: Bologna Arcoveggio. Si ricorda la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, sulla A14, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 3 alle 6:00 di lunedì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna Borgo Panigale; in ulteriore alternativa, si potrà rientrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso la A1: Bologna Fiera; verso Ancona: Castel San Pietro.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento con la Diramazione per Ravenna, verso Bologna. Di conseguenza, l’area di servizio “Santerno est”, situata all’interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa si consiglia: per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla Diramazione attraverso lo svincolo di Bagnacavallo, per proseguire poi in direzione di Ravenna: per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, Via Granarolo, Via San Silvestro, Via Piero della Francesca, Viale Risorgimento, SS9 Via Emilia, SP610, per rientrare sulla A14 alla stazione di Imola. Dalle 20:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 dicembre, sarà chiusa l’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione per Ravenna e Faenza, verso Ancona.

Ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo, per rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.

Sempre per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Sarà contestualmente chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro/A14. In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita allo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, percorrere la viabilità ordinaria: Via Mattei, Via Tosarelli, Via Villanova e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 12 SS65 della Futa; -per la chiusura dell’entrata dello svincolo 11 San Vitale: svincolo 12 SS65 della Futa.