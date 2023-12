Un luogo e uno spazio per parlare di libri, per conoscere e conoscersi fra le pagine di romanzi e racconti che uniscono i partecipanti attorno alla loro passione, la lettura. Ecco cos’è il Gruppo di lettura del Bla, che torna lunedì 4 dicembre per poi proseguire anche nei mesi successivi, l’8 gennaio e il 12 febbraio. Il 4 dicembre il confronto prende le mosse da “La ricreazione è finita”, il libro di Dario Ferrari che racconta la storia di due giovinezze incompiute, diversissime fra loro eppure simmetriche. L’invito a partecipare è esteso anche a chi non ha letto il libro, è sufficiente portare con sé il proprio amore per la letteratura oppure la curiosità verso un’esperienza nuova, di confronto e dialogo. L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

A condurre l’incontro Alice Torreggiani, esperta e amante di libri che accompagna la comunità di lettori del Bla attraverso libri, storie ed esperienze. Può unirsi agli appuntamenti chiunque abbia la passione per la lettura ma non solo, anche coloro che nutrono curiosità verso un’esperienza da condividere con persone nuove, da conoscere anche attraverso i libri.

Gli appuntamenti del Gruppo di lettura si tengono al Bla, la biblioteca, ludoteca e archivio del Comune di Fiorano Modenese (Via Silvio Pellico n. 9). Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca (tel 0536 833403 email: biblioteca@fiorano.it)

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.