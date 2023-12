Lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 16.30 al Centro Internazionale Loris Malaguzzi si svolge il convegno “Educare 0-6: Reggio Emilia, città, mondo”, promosso da Comune di Reggio Emilia, Istituzione Nidi e scuole d’infanzia, Reggio Children srl e Fondazione Reggio Children. Un pomeriggio articolato in tre dialoghi che vedranno il coinvolgimento di esperti, per confrontarsi sull’educazione 0-6 a partire dall’esperienza di Reggio Emilia, per riflettere sulla relazione con la città, sulle scelte per continuare a sviluppare la qualità che da sempre contraddistingue i nidi e le scuole del territorio, sulla connessione con il mondo, che ha le sue radici nella storia del Reggio Emilia Approach.

Ad aprire il pomeriggio saranno gli interventi dell’assessora a Educazione e conoscenza Raffaella Curioni e della presidente dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia Gigliola Venturini.

A seguire è previsto un primo dialogo incentrato sugli spazi pubblici e città, che vede la partecipazione di Carlo Ratti, architetto e co-fondatore della Carlo Ratti Associati, direttore Mit Senseable City Lab; Luca Bussolino, architetto e responsabile Strategy&Innovation Carlo Ratti Associati, e Maddalena Tedeschi, pedagogista dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia.

Un secondo dialogo ruoterà intorno sul diritto all’educazione nel mondo: a confrontarsi nelle diverse esperienze saranno Christian Morabito (Independent International Ecd Consultant), Francesco Gradari (coordinatore Volontari nel Mondo Rtm), Paola Soggia e Silvia Ferroni (resposabili Diip – Spagna, membro del Network Internazionale di Reggio Children) e il presidente di Reggio Children Cristian Fabbi.

Infine un ultimo dialogo sarà incentrato sul tema ‘Reggio Emilia tra politica ed educazione’ e vedrà confrontarsi il sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari, la storica dell’educazione Vanessa Roghi, la presidente di Fondazione Reggio Children Carla Rinaldi e Nando Rinaldi, direttore Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia.

A chiudere il convegno sarà il sindaco Luca Vecchi con un’intervista su ‘Educazione e città: Reggio Emilia tra scelte realizzate e visioni di futuro’ con il giornalista capocronista del Carlino Reggio Saverio Migliari.