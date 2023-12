Divieto di sosta, ma solo per un giorno, in una delle vie interne all’area di pertinenza del Policlinico di Modena. Per tutta la giornata di lunedì 4 dicembre, infatti, non sarà possibile lasciare i propri veicoli nella strada che, situata alla sinistra del varco di via del Pozzo 71, porta agli ingressi 1 e 2 dell’ospedale transitando di fronte al Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UNIMORE, dove si trova anche una delle rastrelliere più utilizzate dai ciclisti che si recano al Policlinico.

Durante la giornata sono previsti dei lavori programmati di rifacimento della segnaletica orizzontale che comunque permetteranno l’accesso e il transito dei veicoli. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si scusa per gli eventuali disagi ricordando che i divieti di sosta non saranno già più attivi dal giorno successivo l’intervento.