Un pasto, raccolta fondi e beni alimentari per i più bisognosi. È l’importante iniziativa benefica realizzata da CIA Reggio – in collaborazione con la Caritas – tutti i sabati di dicembre in piazza Fontanesi, in occasione del mercato contadino.

“CIA Reggio ha tra i propri valori fondanti l’aiuto dei più bisognosi e, insieme agli imprenditori agricoli associati, periodicamente mette in campo diverse iniziative di solidarietà – inizia a spiegare la vicepresidente provinciale Valeria Villani -. Quello che stiamo vivendo è un periodo storico molto difficile a livello internazionale ma a pagarne le conseguenze sono anche sempre più famiglie del nostro territorio che sono in ginocchio a causa della vertiginosa inflazione e dell’aumento delle bollette. E così abbiamo deciso di mobilitarci per supportarle concretamente”.

Per aiutare chi è in difficoltà, CIA Reggio ha programmato per il periodo natalizio “un’articolata iniziativa che si svolgerà da sabato 2 a sabato 23 dicembre in Piazza Fontanesi, nel corso del mercato contadino”.

Innanzitutto sono previsti “assaggi” realizzati con le eccellenze enogastronomiche reggiane presenti in piazza come Parmigiano Reggiano, formaggi di pecora e capra, aceto balsamico, farine di grani antichi, vino, giardiniere, miele e marmellate, savurett, salumi, frutta fresca e secca. Il ricavato – a offerta libera e consapevole – sarà devoluto alla Caritas reggiana.

Ma non è tutto. I cittadini possono farsi impacchettare gratuitamente – in eleganti confezioni natalizie – i prodotti alimentari comprati sui banchi degli imprenditori agricoli Cia presenti in piazza. Ed è a questo punto che arriva l’aspetto benefico. Oltre infatti a essere un modo per creare bellissimi cesti da portare a casa o donare a parenti e amici per le festività natalizie, è anche un piccolo grande gesto di solidarietà: per ogni pacco confezionato, infatti, CIA Reggio dona un pasto alla Caritas. E un biglietto di auguri inserito nella confezione natalizia, lo comunicherà anche al destinatario.

Il gazebo funzionerà poi anche da centro di raccolta: i cittadini possono comprare i prodotti in piazza e consegnarli nel nostro stand ai volontari: verranno recapitati direttamente alla Caritas. Naturalmente, l’associazione è la prima a donare i beni alimentari. E diversi imprenditori agricoli associati hanno già annunciato che doneranno i loro prodotti.

“Vi aspettiamo nel nostro doppio gazebo in piazza Fontanesi per questa grande iniziativa di solidarietà che aiuterà a trascorrere un Natale più sereno e a far sentire meno sole migliaia di persone: il cuore dei reggiani è grande”, conclude la vicepresidente Valeria Villani.