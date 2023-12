Si chiama “Blu 5” il nuovo mezzo di soccorso avanzato della Croce Blu di Modena adibito al trasporto di organi e sangue: un’auto speciale, che permetterà di contribuire al salvataggio di vite umane, donata all’associazione di volontariato grazie anche alla generosità di una cittadina, Bruna Ceppelli.

Il veicolo, una Fiat 500X di ultima generazione dotata di un apposito equipaggio per preservare gli organi, il sangue e i materiali biologici durante il trasferimento tra presidi sanitari, è stato inaugurato nella mattinata di oggi, sabato 2 dicembre, in una presentazione pubblica in piazza Grande a cui hanno partecipato la signora Ceppelli, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, la consigliera regionale Francesca Maletti, il vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola monsignor Giuliano Gazzetti, il comandante della compagnia di Modena dei carabinieri capitano Luca La Verghetta, il direttore del distretto sanitario di Modena dell’Ausl Andrea Spanò, il coordinatore infermieristico emergenza-urgenza di Modena Fabio Mora, il presidente provinciale Unms Giuseppe La Ganga e, per Croce Blu Modena, la presidente Anna Perazzelli e alcuni volontari.

Il mezzo, che entrerà in funzione la settimana prossima, è dedicato alla memoria dei familiari di Ceppelli, Valentino e Anna Maria Cidda. Valentino, marito della signora Bruna, è scomparso nel dicembre 2022; era un maresciallo dei carabinieri e in diverse circostanze è stato trasportato dai veicoli della Croce Blu; la figlia Anna Maria, dipendente del Comune, era deceduta, invece, a marzo 2017. “A nome di tutte le volontarie e di tutti i volontari dell’associazione – afferma la presidente Perazzelli – ringrazio la signora Bruna per questo gesto così generoso. Per noi quest’auto è molto importante per poter aiutare sempre di più il nostro sistema sanitario, perché nel nostro territorio il pubblico e privato sociale sanno, e lo dico con tanto orgoglio, fare ‘rete’ e fare ‘squadra’”.

“Blu 5” consentirà, quindi, di ampliare ulteriormente le operazioni della Croce Blu Modena, che dal 1982 effettua quotidianamente servizi di dialisi, dimissioni, trasporti inter-ospedalieri, emergenze, consegna di pasti e di medicinali, affiancando in particolare un mezzo con stessa funzione acquisito nel 2020. Grazie a questo veicolo, la flotta dell’associazione con sede in via Giardini 481 sale a 26 tra pulmini, ambulanze e automobili che tutti i giorni dalle 6.30 del mattino alle 24 supportano i cittadini nelle attività di trasporto dialisi, dimissioni, emergenza urgenza, pasti, farmaci, protezione civile. Approfondimenti online sul sito www.croceblumodena.org.