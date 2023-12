Si è tenuta questa mattina, alla presenza di un centinaio di bambini con le loro famiglie, l’inaugurazione del nuovo parco giochi di Villa Gandini.

Afferma il Sindaco Maria Costi: “Questa inaugurazione ci porta a Villa Gandini durante il foliage dei ginkgo biloba monumentali che rappresentano una delle immagini più iconiche e conosciute della nostra città e che abbiamo ripreso anche per la realizzazione del parco giochi. Il Parco della Resistenza è il cuore verde, culturale e sportivo di Formigine, quindi al centro di tanti investimenti di questi ultimi anni. Oltre alla nuova area giochi, ricordo il cantiere in corso per il recupero della ex casa del custode, che verrà destinata ai giovani della città. Abbiamo installato un tavolo da ping pong, riqualificato di recente il campo da basket, le panchine. Apre il tratto di ciclabile che collega piazza Ravera con via Barozzi, rendendo sempre più sostenibile la viabilità”.

I bambini presenti hanno potuto giocare sulla bellissima torre decorata in sommità con le foglie dei ginkgo, sul gioco a molla che ricorda le ninfee del vicino laghetto, altalene a tema floreale e scivoli. Forse, il gioco più apprezzato è stato l’avventurosa teleferica! Grazie alla compresenza in Villa Gandini di alcuni servizi culturali e ambientali (biblioteche e Centro di educazione ambientale), sono state realizzate letture e laboratori.

“Si tratta del più grande degli interventi nei parchi formiginesi – prosegue Costi – Confermiamo che il nostro impegno riguarda però tutto il territorio, come dimostrano gli interventi più recenti alla Bertola e a Corlo, ad esempio. Nei prossimi mesi continueremo ad attrezzare i nostri parchi per attività ludiche e sportive, in particolare con due nuove palestre all’aperto e altre sostituzioni o manutenzioni di giochi per bambini”.

L’inaugurazione del parco giochi è stata l’occasione per ringraziare la Podistica formiginese per aver raccolto, grazie ai loro eventi sportivi, 2.500 euro che saranno utilizzati per piantumare alberi nei parchi del territorio.