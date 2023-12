Sabrina Severi, titolare di licenza per commercio ambulante di lunga data, risalente alla nonna già commerciante negli anni 50 ci ha contattati per segnalare la sua esclusione dal mercato straordinario di domenica 3 dicembre a Sassuolo e per esprimere il suo disappunto per quella che ritiene “una immotivata e illegittima estromissione”.

La commerciante sollecita una risposta dalle istituzione alle sue richieste di motivazioni e ha inviato, proprio nei giorni scorsi, anche una Pec al Comune di Sassuolo ad oggi senza risposta.

Per lei un mancato introito e un disattendere anche le aspettative dei suoi numerosi clienti.

Secondo Sabrina i posti sarebbero stati assegnati a partecipanti senza criteri obbiettivi e oggettivi che avrebbero portato all’esclusione, oltre che di lei, anche di altri numerosi commercianti storici e sassolesi in favore di ambulanti provenienti da altre regioni.