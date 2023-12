Ha approfittato di un ricovero ospedaliero dell’ex marito per impossessarsi della sua carta di credito ed effettuare un prelievo presso uno sportello bancomat per una somma totale di 1000 euro. A seguito della denuncia sporta dalla vittima, i carabinieri della stazione di Casalgrande avviavano le indagini.

A fine novembre scorso, la vittima, un uomo di 58 anni, si presentava presso gli uffici della stazione dei carabinieri di Casalgrande per sporgere denuncia nei confronti della sua ex moglie, in quando a suo dire, dopo aver visualizzato l’estratto conto si accorgeva che la donna gli aveva sottratto fraudolentemente il proprio bancomat eseguendo un prelievo di 1000 euro, senza il suo consenso. L’uomo raccontava ai carabinieri che dal mese di luglio scorso i due coniugi decidevano di separarsi ma di continuare con la convivenza. L’uomo riferiva che, dal 3 novembre scorso, a seguito di intervento chirurgico, rimaneva a casa ed a riposo per qualche giorno. In quella circostanza la donna si trovava anche lei presso l’abitazione, ed approfittando della situazione gli avrebbe sottratto dal portafoglio la carta bancomat e si sarebbe recata presso un istituto bancario dove, indebitamente senza il suo consenso, avrebbe prelevato la somma di euro 1000. La donna poi, tornava a casa, riponendo la carta al suo posto, ma dopo l’ennesima discussione si allontanava senza farsi più sentire e senza più rispondere al telefono. Dopo poco tempo, il 58enne constatava dall’estratto conto della sua carta bancomat l’ammanco di euro 1.000 e notava che tale prelievo era stato eseguito nel giorno in cui lui era convalescente a casa. I militari, dopo aver formalizzato la denuncia, avviavano le indagini al fine di valutare la veridicità dei fatti, acquisendo a carico della donna elementi circa la sua presunta responsabilità denunciandola alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.