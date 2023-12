Sulla Tangenziale di Bologna è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 4, alle 6:00 di martedì 5 dicembre.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 4, alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: Via dell’Industria, Rotonda Modonesi, Via Larga, Rotonda della Leona, Viale Lenin, Rotonda Malossi e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna.