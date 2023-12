“Domani sarò in piazza per ribadire che Bologna è schierata per la pace. Insieme ai rappresentanti delle comunità religiose, alle tante organizzazioni, alle cittadine e ai cittadini bolognesi, attraverseremo la città in silenzio per lanciare un messaggio di pace, soprattutto in queste ore drammatiche, dove le ragioni del dialogo paiono sempre più assottigliarsi e dove le forti tensioni si riverberano dal Medio Oriente in Europa e altri luoghi del mondo. Cammineremo uno accanto all’altro, nel silenzio, per dire: tacciano le armi, cessino le divisioni, si lavori tutti insieme alla costruzione di soluzioni politiche per la pace. Invito tutte e tutti i cittadini bolognesi a partecipare ed essere presenti, prendiamo parte per la pace”.