Raggiunto dai microfono di DAZN dopo le premiazioni previste dal Gran Galà del Calcio a Milano, dedicate a calciatori, calciatrici e allenatori della stagione 2022/23, il numero uno della gestione neroverde ha risposto a distanza di qualche giorno a quelle che sono apparse a molti, come ennesime provocazioni mediatiche (e non solo) del solito Josè Mourinho. “Nessuno dovrebbe parlare dei giocatori degli avversari, io non mi sarei mai permesso di farlo”.

Su Domenico Berardi poi, preso decisamente di mira dalle dichiarazioni alla vigilia di Sassuolo – Roma da parte del manager Portoghese, Carnevali ha così commentato: “Domenico per noi è un campione e non solo sul campo e un campione nel quotidiano e cerchiamo di tenercelo stretto il più possibile”.

Claudio Corrado