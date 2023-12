Mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 21 con la serata “Aria Composta”, presso le Officine Culturali di Nonantola, torna “Musica Stretta” con il primo appuntamento “live” della rassegna.

La serata inizia con alcune riflessioni sul tema dell’Aria, come elemento naturale molto utile anche in ambito musicale, per arrivare a presentare l’ospite eccezionale della serata: Alessandro D’Alessandro, acclamato strumentista di organetto diatonico e strumenti a bottoni, che racconterà e presenterà il frutto della sua ricerca dedicata da anni al percorso del suo strumento verso frontiere sperimentali e innovative.

Un’occasione per scoprire le direzioni e le mutazioni possibili che può intraprendere uno strumento di matrice popolare come l’organetto, quando incontra la modernità dell’effettistica e dell’elettronica.

Musica Stretta Live

Alessandro D’Alessandro (organetto, effetti, elettronica)

Federico Salvarani (conduzione)

Francesco Minelli (l’Ermeneuta)

Musici Stretti

Ingresso libero

È gradita la prenotazione

Per informazioni Email: biblioteca@comune.nonantola.mo.it – fonoteca@comune.nonantola.mo.it tel.059 549700 – 059 896696

Officine Culturali – Via Provinciale Ovest, 57 (ingresso laterale da via Rebecchi).