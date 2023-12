Il Sassuolo di Emiliano Bigica centra l’obiettivo, batte la Cremonese 3-1 al Ricci e accede ai Quarti di Finale di Primavera TIM Cup. Passano solo cinque minuti e gli ospiti vanno in vantaggio con un tiro di Pessolani che non lascia scampo a Scacchetti. Immediata la reazione dei neroverdi con Baldari, che al 7’, servito da Pigati, tenta il colpo di esterno su Brahja in uscita, palla deviata in angolo dal portiere ospite. Al 15’ ci prova Knezovic con una punizione dai venti metri, Brahja non si fa sorprendere. Al 31’ il pareggio del Sassuolo con Knezovic che deposita agevolmente in rete dopo una incertezza del portiere dei grigiorossi sulla conclusione di Neophytou. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nel primo quarto d’ora della seconda frazione di gioco i neroverdi affondano i due colpi che risulteranno decisivi. Al 56’ azione sulla sinistra di Neophytou, buon assist per Pigati che dal limite dell’area cerca l’angolino, Brahja si distende e respinge ma ben appostato c’è Baldari che insacca il 2-1. Tre minuti dopo mancino dal limite di Knezovic che si infila alla sinistra de Brahja per il 3-1 Sassuolo, doppietta personale per il croato. Il risultato non cambia più, neroverdi ai quarti.

Prossimo impegno per i ragazzi di Emiliano Bigica domenica 10 dicembre con Sassuolo-Juventus, 13^ giornata di andata del Campionato Primavera 1 TIM in programma alle ore 11 allo Stadio Ricci di Sassuolo.